Uneanalüütik selgitab, miks unenäos oma kaaslast petad

Selline tulemus selgus Sleep Standardsi poolt läbi viidud uuringus, mis uuris 1000 ameeriklase und karantiinis. 42% vastanutest väitis, et neil on olnud selgeid seksuaalseid või romantilisi unenägusid ning 21% vastanutest (kellest omakorda 64% olid naised) ütlesid, et nad on oma praeguse partneri kõrval magades näinud väga selgeid unenägusid oma eksidest. Seega on üsna lihtne jõuda järeldusele, et petmist kujutavad unenäod on inimeste öödes tõusuteel.

Isegi kui oled selliseid ebasobiva sisuga seksuaalseid unenägusid ka varem näinud, on praegused tulemused siiski märkimisväärsed, eriti sellest seisukohast, et kes unes täpselt petab ning kellega. «Oma partneri unes petmine on väga tavaline, ent tavaliselt on une nägija see, keda petetakse,» selgitab paberitega uneanalüütik Lauri Loewenberg. «Koroonapandeemia algusest saati olen ma oma klientide hulgas märganud palju rohkem unenägusid, kus une nägija on see, kes petab. Kõige tavalisem inimene, kellega oma praegust kaaslast petetakse, on aga mõni eks.»

Loewenbergi sõnul võib selliste unenägude nägemine olla reaktsioon ninapidi koos karantiinis olemisele, mis on paljude paaride jaoks esimene kord, mil nad peavad nii pikalt järjest koos olema. Naise sõnul on unenägudes petmine tavaliselt märgiks sellest, et tunned end kellegagi väikest ruumi jagades ääretult seotuna ning vajaksid oma ellu pisut vaheldust.

«Paljudel karantiinis istujatel ei ole praegu enam elus seda osa, mis kuulus vaid neile endale, nagu siis, kui nad ise või nende partnerid veel tööl käisid,» selgitab Loewenberg. «Vajadus põgeneda muutub sellises olukorras ühe tugevamaks ning tugevamaks, seega leiab põgenemisvajadus oma lahenduse just petmisunenägudes. Sellisel juhul võivadki mitmed unenägijad leida end voodit jagamas mõne endise lemmikkaaslasega.»

Isegi kui oled oma praeguse partneriga täiesti õnnelik, isegi karantiinis, siis võid sa ikkagi selliseid unenägusid kogeda. «Õnnelikud paarid avastavad, et nad tunnevad puudust teineteise taasnägemisrõõmust, mida peale pikka lahusveedetud tööpäeva kogeda saab,» ütles Loewenberg. «Lisaks võivad inimesed avastada, et koos karantiinis olemine muudab neile harjumuspärast suhtedünaamikat.» Nii võid end kaaslasega koos elades tunda rohkem toakaaslastena, mitte romantiliste partneritena ning see ei ole just kõige seksikam tunne.

Näiteks võid olla sunnitud oma partnerile loovutama elutoa, et too saaks seda kontorina kasutada või ise lühemalt trenni tegema, et ka kaaslasel selleks aega jääks. «Sellistes olukordades tundub karantiin ise teie suhtes justkui viies ratas vankri all ning sellised pinged võivad end samuti avaldada unenägudena, kus sa oma kaaslasele truu pole,» toob Loewenberg välja.

Peamine tarkusetera, mida sellest jutust kaasa võtta ongi ilmselt see, et karantiin ning pandeemia on meie (armu)elud oma meelevalda haaranud ning rööpast välja löönud. Lisaks tähendab see ka seda, et isegi kui peaksid praegu mõnd petmist sisaldavat unenägu nägema, siis ei ole sinu ja praeguse partneri suhe kohe kindlasti mitte hukule määratud.