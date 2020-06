Šokolaad hommikusöögiks ja teisi veidraid kaalulangetusnippe

Siin on 10 veidrat viisi kehakaalu langetamiseks:

Enda soovidele alistumine võib olla võtmesõna, kuidas rahuldamatule magusaisule pidurit tõmmata. Loomulikult ei tähenda see seda, et võid korraga terve šokolaaditahvli pintslisse pista. Lisa mõni tükike hommikupudrule, müslile või kohvi sisse. Tervislikult magusat süües ei tiirle mõtted koguaeg maiustuste ümber.

Olgu see supp, salat või mõni teine toit, jäta toidutükid võimalikult suureks. Suuremate tükkide närimine võtab rohkem aega ja tähendab, et sa ka mälud kauem. Mida aeglasemalt toitu sööd, seda rohkem täis su kõht tundub.

Võid proovida ka vastupidiselt: haki kõik toiduained võimalikult peeneks, et visuaalselt tekiks tunne nagu taldik oleks rohkem täis.

Uuringud on näidanud, et mehe ees süüakse väiksemaid koguseid.

Selle asemel, et juua klaasitäis külma ja karastavat vett, hakka hoopis sooja (lausa kuuma) temperatuuri eelistama. Klaasike sooja vett enne toidukorda tekitab tunde, et kõht saab rutem täis ja seeläbi sööd vähem.

Söögikordade ja snäkkide jäädvustamine on parim viis päevase kaloraaži jälgimiseks. Tee foto kõigest, mida oled päeva jooksul söönud – isegi peotäiest pähklitest ja kommidest. Toidu jäädvustamine aitab reaalsemalt aru saada, millise koguse päeva jooksul ära tabid.

Peegli ees näed, kuidas sööd. Isegi uringud on näidanud, et see võib ülesöömist takistada.