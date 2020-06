Harjumaa külje all üles kasvanud Age Ermos on juba kuus aastat olnud driftitüdruk. Jah, see näitsik, kes seksikates riietes kiirete ja võimsate masinate vahel poseerib ning auhindu kätte annab. Särasilmne blondiin teatab, et veetis nooruses palju aega autode kapoti all ning seda üllatavam on kuulda, kellena ta tegelikult töötab.

25-aastane Age Ermos on elukutselt medõde. Neiu otsustas selle valiku kasuks just seetõttu, et tema pere naisliinis on selles vallas pikalt töötatud.

«Mulle meeldis juba väiksena veri ja tahtsin alati aidata. Lapsenana sai vihmausse lõigutud,» ütleb Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiaosakonnas töötav Age.

Opisaali ta küll ei pääse, aga ettevalmistust või järelravi tehes lööb silma särama küll, kui mõne kõõluse läbi lõigata saab. Ermos on medõena töötanud juba üle kolme aasta ning valitud erialaga südamest rahul.

Age Ermos driftiautosid joonele seadmas. FOTO: Erakogu

Alati positiivsel, naerusuisel ja lähedasi toetaval Agel on tegelikult ka teine poolus, mida ei oskaks medõe vormirõivastust vaadates pakkudagi. Nimelt on ta driftineiu, kes paneb kuumadel suvepäevadel selga ulaka miniseeliku ja jalga kõrged kontsad. Vingete autode vastu tekkis huvi juba varases nooruses.

«Istusime sõpradega garaažis ja näppisime autosid. Pubekaeas oli tuttaval driftiauto, millele sain ka ise käed külge panna: õlivahetust ja keretöid teha,» kirjeldab Age, kes tunneb väga hästi autode hingeelu ja ei jää hätta, kui rehv puruneb või tekib mõni muu viperus. Age eelistas nooremana alati pigem poiste seltskonda ja üheksandaks eluaastaks olid nukud ammu nurka visatud ja mudelautodega asendatud.

Driftitüdrukuks saamine

Age oli umbes 19-aastane, kui oma tantsutreeneri mehelt, kes driftimisega tegeles, driftitüdruku konkursi kohta kuulis. «Ma mõtlesin kohe, et ei hakka mingile SL Õhtulehe konkursile kandideerima. Ma ei julgenud sellest osa võtta, sest nägin välja nagu 15,» ütleb Age, kes lõpuks ikkagi julguse kokku võttis ja osalemisankeedi teele pani.

Ida-Tallinna Keskhaigla ees olev Age Ermos, kes lõpetas just vahetuse. FOTO: Remo Tõnismäe

Üllatus oli suur, kui muidu hall hiireke valiti kümne parima hulka. «Kõik olid sellised beibed seal koos,» meenutab Age, kes oli meeliülendavalt õnnelik, et ta hiljem ka kolme favoriidi hulka pääses. Peagi sõideti Lõuna-Eestisse, kus Agel tuli jalga panna kõrged killerkontsad, aga noorel neiul polnud täpselt aimugi, mida teha tuleb. «Meile öeldi, et olge ilusad ja minge kõndige lihtsalt,» meenutab ta.

Esimesesel paaril aastal jagati enamasti flaiereid ja suheldi rahvaga. Tüdruk, kes Aget ja teisi kaunitare tollal juhendas, pani peagi driftineiu ameti maha. Driftiboss Kristjan Salmre ehk Sallu tegi Agele ettepaneku driftiplikad üle võtta, aga selleks ajaks olid paljud neiud oma ülesannetest juba tüdinenud. «Reaalselt, kui sind huvitavad autod ja viitsid olla seal raja ääres terve päeva nii päikese, tuule kui vihma ja äikesega, on driftitüdruku roll sulle sobiv,» sõnab Age.

Kolmandal aastal oli driftineidude rida nii hõredaks jäänud, et Age pidi hakkama uusi autohuvilistest tüdrukuid otsima. Polnud vaja kaugele vaadata – appi tõttasid tema enda sõbrannad Sandra ja Ketlin. «Ma valisin oma sõbrannad, kellega mul oleks hea seal ringi tiksuda, kellega saan suhelda ja oleks lõbus. Ja ma teadsin, et nad on asjas sees ehk siis huvituvad autodest,» kirjeldab Age, kuidas kuldne kolmik kokku sai. Neiud ei jõudnud igal kevadel ära oodata, millal suvi saabuks ja taas driftiüritustele pääseks. See oli pikaks ajaks nende suurim kirg ja meelelahutus!

Driftineiud Ketlin, Sandra ja Age. FOTO: Eesti Drifti Liit

Säde kadus ära

Age tunnistab, et kui oli driftitüdruk olnud juba aastaid, hakkas asi tema jaoks vaikselt ära vajuma. «Säde kadus ära ja elu läks edasi,» ütleb kaunitar, sest ta küll nautis kõiki üritusi täiel rinnal, aga lihtsalt kasvati suureks. Age ei salga, et kuigi ta oli tüdrukutega sõbranna, tekkis teinekord omavahel ka väikest hõõrumist, sest tegemist on ikkagi erinevate isiksustega.

Age pere oli driftitüdruku aegadel väga toetav. Ema kiitis tütre tegemised üldjoones heaks ja isa käis paaril üritusel kaasa elamas. Neiu toonane peika oli samuti driftija, mis muutis noorte ühise hobi veelgi nauditavamaks. «Meil oli kõik tasakaalus. Mina käisin öösiti tantsimas, tema driftimas ja garaažis ehitamas. Muidugi oli hea tunne oma mehele poodiumil auhind üle anda,» meenutab Age möödunud aegu. Age tunneb uhkust, et tulevikus on, mida meenutada ja oma lastele edasi rääkida. «Tiimidega on nii palju nalja saanud: veesõjad, hullamised basseinis ja hilisemad järelpeod. Lisaks ägedad videomaterjalid, kalendrid ja profifotod,» ütleb Age, kelle jaoks jääb driftirahvas alati südamesse.

Teatepulk üle uutele neidudele

Age tunneb, et driftitüdruku ametikohustuste mahapanemisega jääb hinge pisut nukker tunne, sest vinged üritused olid iga suvi oodatud meelelahutus. Age nimetab seda lausa oma «beebiks», sest panustas kõigesse väga palju hinge ja aega. Samas tunneb ta ka kergendust, sest nüüdsest jääb rohkem aega enda asjadega tegelemiseks. «Mul on hea meel anda võimalus uutele tüdrukutele. Nautige neid aegu!»

Päikeseprillides Age asub keskel. FOTO: Erakogu

Age ütleb, et tulevased driftineiud peaksid olema kindlasti julged, säravad ja hakkajad isiksused, kes tahavad muutuseid luua. Kindlasti tuleb olla ka õpihimuline, sest driftineidude ülesanne ei seisne ainult ilus olemises ja rahvaga suhtlemises. Vaja on selgeks õppida autasustamisega seotud tegevused ja palju muud.

Age soovitab tüdrukutel endale paks nahk kasvatada, sest seda läheb tarvis. «Kindlasti on võistlejatel üldjuhul naised olemas. Ära lase end armukadedusel heidutada. Need on lihtsalt teiste arvamused. Sina tee oma asja ja naudi üritust,» julgustab ta lõpetuseks ning kinnitab, et driftitüdrukuid ootavad ees parimad suved.

Age Ermos. FOTO: Erakogu