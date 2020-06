Jaapani vanemad teevad laste kasvatamisel neid asju meist täiesti erinevalt

Jaapani lapsed on kogu maailma omadest erinevad. Olenemata sellest, mis vanuses lastest jutt, esineb neil kõigil teatud maneerlik käitumine. Väga harva näeb Jaapani last avalikus kohas nutmas. Jaapani vanemad kasvatavad oma lapsi täiesti teistmoodi kui mujal maailmas.

Jaapanis on lapsevanemaks saamine väga oluline kultuuri osa. Kui meil on emad oma laste suhtes kaitsvad, siis Jaapanis on asjad pisut teisiti. Kui laps on alles noor, pööratakse suurt tähelepanu emade kasvatamisele, mis tagab lastele positiivsema elukeskkonna ja suureks kasvades on probleemide risk väiksem.