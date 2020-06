UURING ⟩ Kolmandik eestlastest keeldub välismaale reisimast, puhkus veedetakse kodumaal

Ehkki nende riikide loetelu, kuhu reisida lubatakse täieneb igal nädalal, näitas IKEA uuring, et enamik eestlasi on oma suvepuhkuse plaane juba muutnud. 30 protsenti küsitletutest vastas, et nad keelduvad välismaale reisimast. Kümnendik ütles, et nad veedavad oma puhkuse Eesti piires reisides, kuna olid sunnitud pandeemia tõttu puhkuse välismaal tühistama.