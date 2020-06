Nahaarst selgitab, kas karvade eemaldamiseks on tõesti raseerimiskreemi vaja

Ent üks suurimaid lahknevusi on nende inimeste vahel, kes kasutavad karvaeemalduses raseerimiskreemi, ning nende, kes seda absoluutselt vajalikuks ei pea. Et sellele debatile lõplikult joon alla tõmmata, küsisime tõde eksperdilt.

Raseerimiskreemi eesmärk on olla puhver sinu naha ning raseerijatera vahel. «Kui me karvu eemaldame, siis tegelikult tõstame me karva jõuga tema kodust, karvanääpsust välja,» selgitab dermatoloog Mona Gohara. Vahule aetud raseerimiskreem või -geel aitab seega karvaeemaldust sinu naha jaoks pehmemaks ning sõbralikumaks muuta. «Nii sulle kui ka karvale tuleb kasuks, kui neid õrnalt eemaldad.»

Tootearendaja Elizabeth Compo selgitab, et karvaeemalduseks mõeldud tooted pakuvad lisaks veel kahte väga vajalikku omadust: niisutust ning libestust. «Niisutus pehmendab karvu ning nahka, aidates vähendada jõudu, mida raseerija peab kasutama, et karv raseerimise ajal läbi lõigata. Libestus omakorda annab täpselt õige koguse libisevust naha ja žiletiterade vahel,» selgitab naine. See teeb raseerimisest mugava hügieeniprotseduuri, ning vähendab sisselõikamise võimalust.

Raseerimistooted annavad sulle ka lisaboonuse. Nimelt saad silma peal hoida, millised piirkonnad juba üle käidud on. «Need, kes kasutavad raseerimiskreemi, toovad kasuliku omadusena välja ka selle, et nad saavad raseerimisprotsessi kulgu paremini jälgida. Teised ütlevad, et nii on lihtsam iga viimne kui karv kätte saada ning tundliku nahaga inimeste jaoks tähendab see seda, et nad ei pea raseerijaga pimesi sama kohta mitu korda üle kraapima, mis vähendab nahaärrituse võimalust,» selgitab Compo.

Nagu juba mainitud, siis ilma raseerimiseks loodud vahtu minevate toodeteta on palju suurem tõenäosus kogeda nahaärritust ning sissekasvanud karvu. Dr. Gohara sõnul on sissekasvanud karv oma olemuselt tegelikult lihtsalt karv, mis jääb oma nääpsu sisse kinni, ega saa sealt ise välja, muutudes põletikuliseks. Seda ei soovi meist ilmselt keegi.

Mõned inimesed väidavad, et neil pole erilisi raseerimisgeele üldse vaja, sest dušigeel, seebivaht või juuksepalsam teevad sama töö ära. Campo sõnul võivad need tooted raseerimisprotsessi käigus nahale liigselt kuivatavad olla või muudavad naha pinna karvaeemalduse jaoks hoopis liiga libedaks. Dr. Gohara sõnul on need variandid paremad, kui mitte midagi, ent tema ise eelistaks, et inimesed kasutaksid ikkagi spetsiifiliselt karvade eemaldamiseks mõeldud tooteid.