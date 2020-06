Teiste inimeste magamis- ja vannituppa on ikka põnev piiluda. Kuna suvi on käes ning riided on lühemad ja õhemad kui tavaliselt, küsisime mitme Eesti naise käest, kuidas nemad oma kehakarvu kohtlevad, milliseid humoorikaid juhtumeid neile raseerimisega meenub ning mida nad teistelegi soovitavad.