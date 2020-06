Tervislik hommikusöök ahjust: kaerahelberuudud hurmaa ja vaarikatega

Vooderda 20-22 cm kandiline koogivorm küpsetuspaberiga nii, et paberi ääred ulatuksid kaerahelbesegu alt välja. See muudab hiljem küpsetise vormist väljavõtmise oluliselt lihtsamaks. Sega kõik koostisosad kausis läbi ja jaota segu ühtlaselt koogivormi põhjale. Küpseta 200-kraadise ahju keskosas 20-25 minutit, kuni küpsetis on pealt kuldseks muutunud. Võta koogivorm ahjust välja ning lõika kuumale küpsetisele terava noaga õrnalt jooned ette. Nii on sul hiljem hõlpsam ruute lõigata. Tõsta küpsetis küpsetuspaberi äärtest kinni hoides restile jahtuma. Lase sel täielikult jahtuda ning seejärel lõika mööda varem tehtud jooni ruutudeks. Säilita õhukindlas karbis.