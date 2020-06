7 soovitust, kuidas toitumisega südame tervist hoida

Ilmselt kardab suurem osa inimesi nii lendamist kui ka südame-veresoonkonnahaigusi. Ometi võid lennukisõitu nautida vägagi rahuliku südamega, sest tõenäosus reisi jooksul hukkuda on umbes üks 20 miljonist. Südame-veresoonkonnahaigused on arenenud riikides aga konkurentsitult suurim tapja, edestades suure kaarega näiteks kasvajaid ja õnnetusi. Südamehaigused on surmapõhjustajate esikohal Eestiski ning siin vastutavad need rohkem kui 8000 surma eest aastas.