Muna võimsad omadused teevad juuksed tugevaks ja säravaks

Muna on köögis üks põhilisemaid toiduaineid, kirjutab India veebitabloid. Ehkki võid kanamunadest valmistatud juuksemaski kohe maha laita, suudab see imesid teha. Siin on mõned muna sisaldavad juuksemaski retseptid, mida kodus järgi proovida: