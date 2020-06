Vangi naine: mul on tunne, et meie suhte püsimajäämine on ainult minu õlul

Pole see ikka lihtne, kui armsam on vanglas. Eriti aga siis, kui on riigis eriolukord ja suhtlemine, mis niigi piiratud, piiratakse veelgi. Olen enne ka vist maininud, et vahel on tunne, nagu elaksime me täiesti erinevat elu? Igatahes olen sellelt mõttelt end mõnel korral tabanud. Ja sedasi tunnen ma tegelikult ka siis, kui saime igapäevaselt helistada, kirjutab Ronja, kelle mees kannab karistust ühes Eesti vanglas.