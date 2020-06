KUNINGLIKUD PEAKATTED ⟩ Juveeliekspert selgitab, mis vahe on kroonil ning tiaaral

Üks viis krooni tiaarast eristada on vaadata, kes seda kannab. Traditsiooniliselt kannavad vaid valitsejad kroone , teiste kuninglike perede liikmete ning sinivereliste päid kaunistavad väiksemad, vähem filigraansed kroonid. Tiaara kandmiseks ei pea olema aga kuninglikust soost, kuid traditsiooni kohaselt on neid lubatud kanda vaid pruutidel või abielunaistel.

«Tiaara juured on klassikalises antiigis ning see sümboliseeris oma süütuse kaotamist armastuse kroonile,» selgitab tiaara olemust juveeliekspert Geoffrey Munn. Sellele reeglile on vaid üks erand: kui sa sünnid printsessina, siis võid kanda tiaarat ka veel vallalise naisena. Näiteks kuninganna Elizabeth II tütar, printsess Anne kandis oma ema Cartier Halo tiaarat 1970. aastal aset leidnud reisil Uus-Meremaale, mis toimus paar aastat enne seda, kui naine abiellus. Kate Middleton ja Meghan Markle , kellest kumbki pole kuninglikku verd, kandsid tiaarasid esmakordselt oma pulmapäevadel.

Ka tiaarade ning kroonide disainist leiab märkimisväärseid erinevusi. Kroon on tavaliselt täisringi kujuline, ent tiaara on mõnikord vaid poolringjas. Lisaks on kroonid tavaliselt suuremad ning kõrgemad kui tiaarad. Paika pole küll pandud ametlikke reegleid nende kuninglike peakatete materjali ning neis kasutatavate kalliskivide kohta, ent kroonid on oma disaini poolest enamasti värvilisemad ning suurejoonelisemad kui tiaarad. Näiteks Suurbritannia kuninglikust kroonist leiab nii safiire, rubiine, smaragde, purpursametit ning muud.