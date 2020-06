PALJUD UNUSTAVAD ⟩ Üks väga oluline asi, mida pärast seksi teha tuleb

Women’s Healthi sõnul tunneb sellisest järelnaudingust rõõmu just vanem generatsioon. Isegi uuringus osalenud mehed ütlesid, et vahekorrajärgne kudrutamine aitas suhet tunduvalt lähedasemaks muuta.

Litsentseeritud abielu- ja seksiterapeut Kat Van Kirk avaldab, et kõik need tegevused vabastavad oksütotsiini, mis muudab inimesed kõige osas rohkem rahulolevaks. Oksütotsiini nimetatakse ka armastusehormooniks, kuna see vabaneb meeldiva füüsilise kontakti kaudu ja on tõestatud, et omavaheline intiimsus suureneb veelgi.