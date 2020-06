Üle kümne Eesti disaintoote soovituse, mis sobivad ideaalselt koolilõpukingiks

Kuidas valida väärilist kingitust, mis jääks lähedasele tähtsündmust ka edaspidi meenutama, räägivad Solarise disainitänava poodide Eesti Disaini Maja, Krunnipea, LEVI Design Shop’i ja Pärli disainieksperdid.

Miks tasub tähtsündmusteks kinkida just disaintooteid?

Pärli omaniku Ruth Hõbesalu sõnul on disaintoode personaalsem kui suuremas tehases tehtud masstoodang ja jääb selle saajale konkreetset sündmust eluks ajaks meenutama.

«Disainitud toode tekitab inimestes erilisema enesetunde. Näiteks autoriehteid kantakse ikka uhkusega, need on palju isikupärasemad kui masstoodang. Kui selline ehe katki läheb, proovitakse seda parandada, või kui ära kaob, siis otsitakse samasugust asemele. Disainehted jäävad kandjale alatiseks,» räägib Ruth.

«Kvaliteetne ja tihti limiteeritud koguses valmistatud disain on investeering, mis teenib selle saaja huve pikki aastaid,» lisab Eesti Disaini Maja perenaine Kirke Tatar. Kirke meelest ei ole disaintoodete kinkimise puhul ka vähem oluline panus, mida antakse loomemajanduse toetamiseks. «Kindlasti ei ole vähe tähtis see, et soetades näiteks Eesti loomeinimeste töid, aidatakse ka kohalikku majandust ja läbi selle luuakse töökohti. Disaintoote kinkimine on lihtsaim viis toetada Eesti disainereid ja nende maailmatasemel toodangut. See on ilus sõnum, mis meeldib ka kingi saajale,» lisab Kirke.

Disainerid eelistavad ennekõike naturaalseid materjale nagu nahk, puit, metallid ja kivid. «Need on reeglina vastupidavamad ja ka väiksema jalajäljega kui erinevad tehismaterjalid. Samuti kasutatakse aina enam taaskasutusmaterjale või tootmisjääke, et teha veelgi loodussõbralikumaid tooteid,» räägib Kirke.

«Kooli lõpp on iga inimese elus meeldejääv aeg,» lisab Krunnipea omanik Tiiu Vakra. «Tore on saada selle erilise päeva puhul kink, mis seda tähtsat elusündmust ka edaspidi meenutab. Iga disaintoode on unikaalne ning lisab kahtlemata seda väärtust,» kommenteerib Tiiu.

Milliseid tootekategooriaid tasub eelistada kinkimise puhul?

Teatud esemete kinkimine võib olla riskantne, teavad disainieksperdid. «Näiteks riiete kinkimiseks peab olema hästi kursis kingisaaja maitse ja kehaehitusega, et valik õnnestuks ning leiaks kandjale meeldiva ja ka hästi istuva riideeseme. Riidemood vaheldub ka kiiresti, aga näiteks ehted ja eriti autoriehted on ajatud. Seetõttu riideid pigem ei soovitaks kinkida,» räägib Ruth.

LEVI Design Shop’i omaniku Hanne Variku sõnul valitakse kinke peamiselt nelja tootekategooria seast. «Kõige kindlam on valida lõpukingiks mõni ehe või muu aksessuaar, näiteks kott või sall. Kuid samuti sobivad nii meestele kui naistele hästi looduskosmeetika tooted ja erinevad meelelahutusfunktsiooniga asjad, näiteks mängud,» soovitab Hanne.

FOTO: Agnes Veski