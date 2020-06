6 ootamatut kohta, kust uut silmarõõmu leida

Ent ka sellised variandid võivad ennast kiirelt ammendada ning olgem ausad, tihti ei ole hämaras ning õlle järgi lõhnavates baarides ka kõige meeldivam tutvusi luua. Selle asemel tuleks mõtteringi laiendada ning võtta üle teine filmidest tuntud klišee - potentsiaalse kaasaga võib kohtuda kõige suvalisemates olukordades. Seega kui oled tüdinud sellest, et su sõbranna üritab sulle juba mitmendat korda pähe määrida oma ainsat teist vallalist sõpra, siis proovi uut silmarõõmu leida hoopis nendest kuuest kohast.

1) Toidupood

See tundub nüüd küll viimane koht, kus kellegagi tuttavaks saada! Ent enne, kui selle idee prügikasti viskad, mõtle: kellega koos sa toidukraami ostmas käid? Oma sõpradega? Korterikaaslasega? Üksi? Me kõik peame sööma ning see tähendab ühtlasi seda, et köögiviljade ning piimatoodete vahelt leiab lisaks ka väga rikkaliku valiku erinevaid inimtüüpe, kellega tutvust sobitada.

2) Kohvik

Mõni kena kohvik on küll tore koht, kuhu esimesele kohtingule minna, kuid sealt võib ka uusi tutvusi leida. Pole vahet, kas sulle jääb silma kena barista või keegi, kes nurgalauas su lemmikraamatut loeb, ära karda nendega vestlusesse asuda. Pole head avangut? Kui näed nende käes mõnda huvitavat jooki, siis küsi: «Hei, see jook näeb maitsev välja? Mida sa tellisid?» ning suhtlusliin ongi avatud.

3) Jõusaal

Siin tuleb läheneda ettevaatusega: mitte kõik inimesed ei ole suhtlusaltid, kui nad parasjagu trenni teevad. Kuid kui su pilk jooksulindil olles juba mitmendat korda mõne kaastreenija omaga ristub, siis pole patt minna ja tutvust teha. Või äkki kasutab ta parasjagu seda trenažööri, mille järjekorras sa ootad? Või komistad talle hajevil olles suisa otsa? Ära jäta trennisaali potentsiaalsete kohtade nimistust välja lihtsalt selle pärast, et inimesed on seal higised ning keskendunud. Jäta meelde: trennist saadavad endorfiinid teevad inimesi õnnelikuks ning õnnelikuna on väga lõbus flirtida!

4) Loeng

Ülikool on ideaalne koht, kus kellegagi tutvuda ning seda mitte ainult seetõttu, et paljud seal käivad inimesed on oma eludega sarnases etapis. Ülikoolis toimub plejaad erinevaid asju, alustades loengutest ja huvigruppidest, lõpetades pidudega, paljude pidudega. Sinu tulevane silmarõõm võib elada sinuga samas ühikas, sa võid käia temaga samas praktikumis või istub ta hoopis sessi ajal raamatukogus sinu lemmiklaua taga? Kunagi ei või teada.

5) Muuseum või kunstinäitus

Hea plaan uute tuttavate leidmiseks on otsida neid kohtadest, kus ise ennast harimas ning oma silmaringi laiendamas käid. Kui sind huvitab kunst, siis tutvu kellegagi baari asemel hoopis mõne näituse avamisel või kunstigaleriis. Leia mõni teine fotograafiahuviline kohalike fotograafide grupist. Uute tuttavate sellisel viisil leidmine garanteerib, et teil on vähemalt mõni ühine huvi ning see juba iseenesest on väga hea teema, millest vestlust alustada.

6) Töö