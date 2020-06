Nõid Ingridi nädala inglikaardid. Kalad inspireerivad inimesi kirele, Vähki ootab palgatõus

Suurim oht, millega sel nädalal silmitsi seisad, on mingit sorti eraldumine või eemaldumine ja seetõttu ei suuda sa näha ka lähenevat probleemi. See võib maksta aga sulle võimaluse raskused ja kahjud minimeerida, kui mitte üldse seda kõike vältida. Pööra tähelepanu ilma paranoiliseks muutumata ja ära võta mitte midagi ja mitte kedagi iseenesestmõistetavana. Oht ei pruugi varitseda iga üksiku varju või kahtluse sees, millega silmitsi seisad. Väike eksitus võib aga mõnikord põhjustada probleeme, mis on probleemi põhjusest lõppkokkuvõttes aga palju suurem.