Vähi sümptomid, mida kiputakse kahe silma vahele jätma

Kollatõbi on naha ja silmade kollakaks värvumine, mis tuleneb sapi kogunemisest. Kollatõbi on üks sagedasemaid kõhunäärmevähi sümptomitest. Sageli tunnevad inimesed end hästi, aga silmade kollasus tekib ootamatult. Mõningatel andmetel võib kollatõbi tekitada ka naha sügelust. Samas võib kollane nahk olla ka teiste seisundite sümptom.

Munandivähi üks põhilisemaid sümptomeid on valutu moodustis munandis. Meeste jaoks on oluline mõista, et kasvaja ei pruugi tekitada valu ega olulist ebamugavust – seetõttu on tähtis munandeid regulaarselt kontrollida.