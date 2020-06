Salajane koostisosa, mis on su munapudrust puudu

The List kirjutab, et kui valmistad munasegu, siis sega sellesse üks teelusikatäis küüslaugupulbrit. See lisab roale täpselt õige koguse maitset ning muidu üsna maitsevaba munaroog saab parajalt mekki juurde.

Küüslaugupulber pole ei midagi muud kui dehüdreeritud ja purustatud küüslauk, mida paljud inimesed armastavad. «Kui me selle oma suhu paneme, jõuavad koostisosad ka ninna ning just lõhn on see, mille tõttu me küüslaugu armastame,» selgitab Ohio osariigi toiduteaduse professor Sheryl Barringer.