Ei saa võõras kohas und? Uuring avaldab, miks see nii on

Võõras voodis magamise raskused ei teki seetõttu, et voodi oleks ebamugav, vaid teadusuuringute kohaselt peitub tegelik põhjus inimese ajus.

Uuringu kohaselt muutub inimese vasak ajupoolkera justkui öövahiks, mis jälgib magades võõrast või uut keskkonda. Vasak ajupoolkera on suure osa ööst üleval, kuigi parem ajupoolkera ütleb, et ärevuseks pole põhjust ja laseks sul magada.

Õnneks on vasak ajupoolkera vaid esimesel ööl ärkvel. Teisel ööl on uni parem, sest ümbrus on juba tuttavam.