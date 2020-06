Elizabeth ja Philip jälgivad Kate’i ja Williamit kullipilgul

Quinn väitis, et kuninganna Elizabeth ja tema abikaasa prints Philip hoiavad paaril nimelt silma peal. William on troonijärjekorras teisel kohal, kuid miks Cambridge’i hertsogit ja hertsoginnat kullipilgul jälgima peab?

«Kuninganna on närviline, kuna ta ei taha, et Cambridge’id kordavad samu vigu, mida teised kuningliku pere liikmed teinud on,» kinnitab Quinn. «Edinburghi hertsog ja kuninganna jälgivad väga hoolikalt, eriti arvestades, et noortel kuningliku pere liikmetel on minevikus nii mõndagi väga viltu läinud. Nad ei taha, et see korduks.»

Dokumentaalfilmis uuriti Williami ja Kate’i armulugu, alates nende kohtumisest ülikoolis aastal 2001. «Üks naljakaid lugusid oli näiteks see, et William tahtis nii väga Kate’iga kohtuda, et tema poole kõndides ta komistas ja ütle: «Oh, see on õudne algus, sa arvad ilmselt, et ma olen täielik käpard.»»

Filmis väideti ka, et Kate pidi oma elus korralikult ruumi tegemaa, et sinna laia profiiliga William ära mahuks. Pärast St Andrews’i lõpetamist pidi naine suhte tõttu näiteks töötama vaid poole kohaga.