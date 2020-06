PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 16. juuni: Neitsi saab noomida, Kalad ei leia kallimaga ühist keelt

Keerukas päev, kui sinu töö eeldab võõrastega asjaajamist. Viisakas suhtlemine on täna kuidagi väsitav.

Lõbutsemine sind täna ei paelu. Või tundub, et oled sellele liiga palju raha kulutanud ja tahad kokkuhoidlikumat joont hoida.

Võid olla kriitiline ja detailidesse kinni jääda. Välistatud pole see, et vanemad noomivad sind kui last, ehkki oled juba ammu suur.