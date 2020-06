PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 20. juuni: Kalad jätavad kohustused tagaplaanile, Skorpion läheb seiklema

Sinu õlgadele võivad sadada uued tööülesanded või perekondlikud kohustused ning ajada sassi plaanid, mis sul on nädalavahetuseks tehtud.

Päevakorrale kerkib rahateema. Pead tõdema, et paljud asjad näivad sulle vajalikud ja nende hankimiseks on tarvis rohkem raha.

Ometi kord tunned, et sinu edusamme on märgatud ja sinu tehtud tööd tunnustatakse. Autoriteetsed isikud on sinu suhtes lahked.