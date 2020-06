Snoop Dogg hämmastas avaldusega, et kasutab sel aastal esmakordselt üht peamist kodanikuõigust

Seaduste kohaselt on Snoopil, kelle kodanikunimi on hoopis Calvin Cordozar Broadus Jr., juba pea kolmkümmend aastat olnud õigus hääletama minna, ent mees pole seda teinud. See muutub aga sel aastal, sest 2020 toimuvatel valimistel plaanib räppar seda tigimata teha.

Snoop Dogg rääkis Big Boy's Neighbourhoodile antud intervjuuse oma otsusest sel aastal esmakordselt hääletada ning põhjustest, miks ta pole seda varem teinud. Räppar selgitas kõigepealt, et mõnda aega oli ta veendumusel, et ta ei saagi valima minna, sest ta mõisteti aastatel 1990 ja 2007 kuritegudes süüdi.

«Nad tegid mulle mitmete aastate jooksul ajupesu, et ma arvaksin, et ma ei saa oma kuritegude tõttu valima minna,» selgitas Snoop. «Ma ei teadnud seda. Nüüd on mu kriminaalne ajalugu aga kustutatud, seega saan valima minna.»

Snoop toob välja, et peale ligikaudu nelja aastat president Donald Trumpi valitsemise all, on ta valmis muutuseks ning loodab, et tema hääl aitab seda saavutada. «Ma pole elus ühtki päeva hääletamas käinud, kuid sel aastal ma usun, et lähen ja teen seda, sest ma ei suuda näha seda huligaani enam ühtki aastat pukis näha,» jagas räppar oma mõtteid.

Mees ütles ka seda, et teab, et tema teod räägivad valjemini kui sõnad. Seega loodab ta, et tema otsus valima minna julgustab ka teisi seda tegema. «Me peame midagi muutma, ma ei saa lihtsalt rääkida, aga samas mitte teha,» ütles Snoop. «Ma ei saa kellelegi öelda, et mine tee seda ning seejärel ise mitte teha. Kui ma sul midagi teha palun, siis pean ma olema ise seda juba teinud.»