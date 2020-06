6 kasulikku põhjust, miks peaksid voodis sekslelusid kasutama

Ehk ei oska need inimesed kuskilt alustada või on nad mänguasjade kasutamise suhtes ikka veel pisut reserveeritud või kahtlustavad. Olenemata sinu arvamusest või seisukohast peaksid siiski teadma, et seksleludel on lisaks naudingule ka teisi kasutegureid, millest paljud on füüsilised või muidu inimkehale olulised.

1. Vagiinade noorendamine

Menopaus on paljude naiste jaoks suur probleem. See võib sind küll üllatada, ent tegelikult on mitmed kõige ebamugavamad menopausi sümptomid justnimelt günekoloogilised. Paljud neist on seotud kehas langevate östrogeenitasemetega, mis võib kaasa tuua tupe liigse pingesoleku, kuivuse ning atroofia ehk kõhetumise. Need sümptomid mitte ainult ei tee seksi valulikuks, vaid võivad viia ka selleni, et inimene enam üldse seksida ei soovi.

Seks on aga väga hea asi ning kõik peaksid seda nautima, seega ära lase menopausil oma voodielu rikkuda. Sellga saavad vibraatorid ning teised sekslelud sind aga aidata. Need leevendavad ülal mainitud sümptomeid, aidates tupeseintes olevaid lihaseid toonuses hoida ning elastsemas muuta. Lisaks pakuvad mänguasjad ka seksuaalseid tundmusi ning aitavad tupe loomulikule libestamisele kaasa.

2. Kiirendab tervenemist ja aitab vereringet

Naised peavad mõnikord läbima günekoloogilisi operatsioone, tingituna suurematest tupeprobleemidest või keerulistest sünnitustest. Olenemata olukorra põhjusest võivad vibraatorid sind aga aidata. Paljud arstid lausa soovitavad spetsiifilisi lelusid peale günekoloogilisi operatsioone või sünnitusi, et tupekude paindlikuna hoida. Mänguasjade kasutamine on samuti hea viis veri veri selles keha piirkonnas kiiremini voolama panna, mis omakorda aitab paranemisprotsessile kaasa.

3. Sädemete sütitamine

Ei saa eitada, et suhtes olemine võib vägagi keeruline olla. Paljud inimesed ei tunnista seda, aga kui oled partneriga 10 või 15 aastat koos olnud, on kerge samasse rööpasse kinni jääda. Tegelikult pole paigaltammumiseks isegi kümnendit vaja, sest paarid võivad sinna sattuda ka vaid paariaastase kooselu järel. Asjad võivad magamistoas igavaks muutuda igal ajal. Ka siin tõttavad sekslelud appi. Need lisavad rutiinsele seksuaalelule uusi dimensioone ning tuleb meeles pidada, et mänguasjad pole ainult naistele mõeldud. Kindlasti saavad neist kasu lõigata ka mehed.

4. Stressi leevendamine

Kuigi see on üsna tavaline teadmine, vajab see ometi kordamist, sest stressileevendus on üks kõige olulisemaid häid asju, mida sekslelud pakuvad. Stress võib isegi surmav olla, kui ennast ja oma vajadusi piisavalt kaua alla surud, sest need purskuvad lõpuks sinust välja insuldi või südamerabandusena. Sekslelud muudavad aga paremaks sinu orgasme, mille ajal keha vallandab ajus endorfiine, mis aitavad stressi taset organismis langetada. Mida parem orgasm, seda rohkem endorfiine, seega kaasa oma voodiellu mõni mänguasi juba täna ning hakka aga stressi leevendama.

5. Rohkem seksuaalset rahuldust

Magamistoas võib uue kaaslasega esimesel paaril korral armurõõme nautides tekkida kas häbelikkus või piinlikkustunne. Esimesed korrad pole kindlasti mitte kerged, sest õpite alles teineteist ning üksteise vajadusi tundma, ilmselt ei julge mõlemad pooled veel oma soovide osas ka just eriti ausad olla. Ka siin võivad seksmänguasjad kasuks tulla, sest nad toovad kaasa rohkem seksuaalset rahuldust ning nendega eksperimenteerimisel saab nii enda kui partneri keha paremini tundma õppida.

Ka hiljutine teadusuuring jõudis sellele järeldusele, et sekslelusid kasutavad inimesed ütlevad, et nad on oma seksuaaleluga absoluutselt kõigis mõõdetud tulemustes enam rahul. Lelud parandasid isegi orgasmide kvaliteeti. Seega mida rohkem sa oma keha avastad ning seksleludega eksperimenteerid, seda tõenäolisemalt õpid, millised tegevused just sulle enim naudingut pakuvad. See tuleb aga kasuks nii endaga tegeledes kui partneriga voodirõõme nautides.

6. Parandab enesekindlust oma keha suhtes