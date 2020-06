Lugeja küsib: kas töötamise registrist kustutamine tähendab, et mind lasti töölt lahti?

Lugeja küsib: läksin uude töökohta tööle, katseajaga. Tööandja pani mind töötamise registrisse kirja, aga kustutas paari päeva pärast ära ja ütles, et ma ei läbinud katseaega ning tööleping on lõppenud. Kas see tähendab, et ma olen nüüd töölt lahti lastud?