Tütred räägivad, kuidas Caitlyn Jenneri teekond naiseks saamisel nende omavahelist suhet muutnud on

Et tähistada viie aasta möödumist oma isa suurest teadaandest, räägivad kaks Caitlyni kuulsat tütart, Kylie ja Kendall Jenner, uues intervjuus, kuidas nende suhe oma vanemaga sellest ajast saati muutunud, arenenud ning suisa paremaks kasvanud on.

Kendall Jenneri sõnul on tema Caitlyniga viimase viie aasta jooksul vaid lähedasemaks saanud. Naine pihtis ajakirjas People pride kuu (juuni, LGBTQ+ inimeste õiguste eest seisva liikumise kuu) puhul ilmunud intervjuus, et tema üles kasvamise ajal ei rääkinud ta ise oma tunnetest eriti palju, ent nüüd, kui naine on «kapist välja tulnud», on see muutunud. «Kui mu isa transsoolisena välja tuli, siis meievaheline suhe kasvas,» selgitas Kendall. «Ta võis viimaks ometi minuga aus olla. Me saime rääkida sügavatest tunnetest, mida ta terve oma elu jooksul tundnud oli.»

Modell rääkis ka Caitlyni olümpia-karjäärist, öeldes, et naine oli «inspireeriv siis ning on inspireeriv ka nüüd». Kendall jagas, et ta soovib, et oleks võinud oma isa olümpiavõite ka oma silmaga näha, ent nendest lugude kuulmine on peaaegu sama hea, kui ise kohal viibimine. «Ta räägib oma elust nii palju lugusid ning ma lihtsalt armastan istuda ning teda kuulata. Ta on ühe eluea jooksul elanud nii palju vaimustavaid elusid,» lisas ta. «Mu kõige lemmikum asi, mille kohta oma isalt õppida, on tema ise.»

Kylie Jenner, teine õde, nõustus samuti, et temagi on Caitlyniga peale naise suurt teadaannet vaid lähedasemaks saanud. «Mu isa on minu jaoks alati inspiratsiooniks olnud, alates kuldmedali võitmisest olümpiamängudel kuni piloodipaberite saamiseni,» loetles meigimogul ajakirjale People. «Kõige inspireerivam on siiski olnud vaadata, kuidas ta nüüd saab elada oma tõelise minana.» Mõlemad tüdrukud nõustusid, et Caitlyn on nende kangelane.

Caitlyn, kes vahetas sugu 65-aastasena, rääkis ajakirjale People ka ise, kui palju ta viimaste aastate jooksul kasvanud on. Naine on muutnud oma poliitilisi vaateid ning tema varasem parempoolne vabariiklus on asendunud «majanduslikult konservatiivse, sotsiaalselt progressiivse» vaatega. Lisaks asutas ta ka omanimelise sihtasutuse, mille kodulehel väljatoodud eesmärgiks on toetada rahaliselt organisatsioone, mis võimestavad ning parandavad transsooliste inimeste elusid. «Ma olen ise oma mõtteviisi väga mitmel moel muutnud,» ütles naine, tuues välja, et tema teekond transsoolise naisena on olnud vägagi ainulaadne. «See on minu teekond. Jah, see on teiste transinimeste teekonnast erinev, ma mõistan seda,» jagas naine. «Ent lõpuks on ikkagi tõsi see, et kui ma hommikul üles ärkan, siis ma olen iseendaga õnnelik.»