Vaata, millised beebinimed olid mais populaarseimad

Rahvastikuminister Riina Solman kommenteeris kolmikute sündi öeldes, et mitmike sünd on kindlasti perele ja kogukonnale kolmekordne õnn, millega kaasneb samas ka suur vastutus ja kohustus. «Mitmikute sünni puhul peresid külastades näen selgelt, et need pered vajavad palju tuge – ka majanduslikku. Elukoht, transpordivõimalused, et pered saaksid uues koosseisus liikuma ning ka kõige lihtsamad igapäevased küsimused tuleb päevapealt uute vajadustega vastavusse viia. Ühiselt kolmikute sünni üle rõõmustades peame aitama päevapealt lasterikkaks pereks saanutel uute olude ja vajadustega kohaneda. Selleks olen välja pakkunud autotoetuse, et tagada suurperedele liikumisvabadus,» rõhutas Solman.