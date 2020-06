Hämmastav, kuidas üks 22-aastane noor naine on oma elus juba nii palju saavutanud. Lisaks sellele, et ta müüb inimestele peeneid kodusid, tegeleb ta vabal ajal ka autode tuunimise ja driftivõistlustel osalemisega.

Kõrghariduselt noorsootöötaja Sandra Alliksaar on pool oma elust elanud Rootsis. Ambitsioonikale neiule õpetati juba väiksena, et elus tuleb võimalikult palju inimestega suhelda, silmaringi avardada ja oma unistusi püüda.

«Olen hästi palju kolinud ja erinevates koolides õppinud. Ajan elus tasakaalu taga, lisaks peab mul olema hästi palju tegevusi mitmel rindel korraga,» ütleb armsa olemusega Sandra, kes naudib muu hulgas poksitreeningut, raskemuusika festivale ja reisimist.

Arco Vara kinnisvaramaakler Sandra Alliksaar. FOTO: Remo Tõnismäe

Ma ei tahtnud saada maakleriks

«Ma tegelikult üldse ei tahtnud saada kinnisvaramaakleriks. Mu ema on 16 aastat edukas maakler olnud,» tunnistab Sandra, kes märkas lapseeas, kui palju see amet emalt aega röövis. Kuna sissetulekuallikat oli vaja, sattus Sandra saatuse tahtel siiski ka ise kinnisvarasse tööle.

Tööle asudes arvas nooruke Sandra, et kõik tuleb ise kätte, aga reaalsus oli midagi muud. «Esimene kuu oli väga raske, olin ju alles laps. Esimesel kuul sõlmisin oma esimese ainuesindulepingu ja tegin esimese müügi,» rõõmustab Sandra, kes nägi edusammude nimel palju vaeva ja sattus tööst suisa sõltuvusse. «Olin nii uhke, et samal ajal, kui teised ülikoolis ots otsaga toime tulid, sõitsin mina enda soetatud kalli autoga ringi,» ütleb Sandra, kes mõistab hästi, et inimesed saavutavadki elus erinevatel aegadel edu - see on lihtsalt tema aeg!

Vasakult: Sandra Alliksaar, Ketlin Polma ja Age Ermos. FOTO: Erakogu

Kui Sandra oli aastakese maaklerina töötanud ja materiaalses mõttes soovitu saavutanud, sai ta aru, et õnn ei peitunud rahas, vaid inimestega suhtlemises. «See on nii imeline tunne, kui inimene kutsub enda koju ja olen nende poolt hoitud. Samas saan rakendada ka oma erialast tööd - olen aidanud paljusid kliente vaimse toetamise ja julgustamisega,» lisab ta.

Suurepärase ja avatud suhtlusoskusega Sandra on ka oma sõprade seas hoitud ja toetatud. «Kõik teavad, et mulle meeldib tähelepanu - ma ei ole seda kunagi maha vaikinud.»

Breketitega paksukesest sai seksikas driftitüdruk

Sandra on juba kolm aastat driftitüdruku rolli kandnud ja suveüritustel rahva tuju üleval hoidnud. Driftitüdrukuks hakkamine kasvatas enesehinnangut ja aitas omandada olulisi õppetunde. «Age (loe siit!) korjas mind klubist üles, kus me pidime koos bikiinide väel basseinis tantsima. Ma olin just saavutanud väga hea vormi. Enne seda olin 13 kilogrammi raskem breketitega paksuke,» meenutab Sandra, kes muretses noorena pidevalt, mida teised temast mõtlevad.

Sandra driftiüritust nautimas. FOTO: Erakogu

«Need tunded läksid suhteliselt kiiresti üle. Mida rohkem meelelahutuse sees olla, seda enam sain aru, et elan endale. Mõistsin, et kui olen väärikas ja ei tee midagi rumalat, on kõik ju hästi,» ütleb ta.

Kuna aga Sandral tuli driftivõistlustel kanda üsna nappe rõivaid, tekitas see toonasesse armuellu tuliseid konflikte. «Driftitüdrukuks pole võimalik saada, kui arvestad liiga palju oma mehe arvamusega. Üks noormees oli väga piirav ja ta ei usaldanud mind,» meenutab Sandra minevikust saadud õppetundi. Loomulikult katkestas Sandra noormehega suhted ja otsustas edaspidi koos olla vaid inimesega, kes teda jäägitult usaldab. Tänaseks on Sandra leidnud enda kõrvale tõeliselt hooliva, lepliku ja armastava kallima.

Ka Sandra vanemad on neiu tegemisi heaks kiitnud. «Paps oli väga uhke mu üle, et tal nii ilus tütar on. Nad teavad, kui väga mulle autod meeldivad - isa ise kasvatas mind selliseks ja võttis alati garaaži kaasa,» ütleb Sandra ja naljatab, et tema vanaema oleks jällegi tahtnud juba viis aastat tagasi lapselapselapsi saada. Sandral pole pere loomise vastu midagi, aga kõigepealt kavatseb ta veel paar suuremat unistust teoks teha.

Teatepulk üle uutele neidudele

Sandra jaoks on driftitüdruku etapp läbi saanud ja ta ootab põnevusega, millised uued neiud asemele valitakse. «See on lahe, et sai elada mitut elu: tähtsat ja edukat argielu ning lõbusat autodega seotud meelelahutuslikku poolt. Kindlasti kavatsen üritustel edasi käima hakata, sest pool elu on sellega seotud. See adrenaliin, mis vaadates tekib, on tuus!» ütleb Sandra, kes on ka ise sõprade ja tuttavatega mitu autot üles ehitanud.

Sandra Alliksaar poseerib enda tuunitud auto taustal. FOTO: Erakogu

Sandra lisab, et driftiüritustelt saab palju kasulikke tutvuseid. «Paljudel osalejatel on oma ärid, sest drifti sõitmine on väga-väga kallis spordiala. Üritustelt võib saada koostööpartnereid ja teisi väärtuslikke kontakte,» ütleb ta.

Kuna driftitüdrukutel tuleb palju suhelda ja rahva meeleolu üleval hoida, soovitab Sandra teiste arvamusest mitte sõltuda. «Kui tahad driftitüdruk olla, ära küsi teiste arvamust. Sa elad ühe korra, ainult enda jaoks. Kuidas saaks keegi teine sulle öelda, mida teha või mida mitte? Keegi ei peaks kartma, et võib elus valesid samme astuda,» julgustab Sandra kõiki tulevasi driftitüdrukuid enesekindlust säilitama.