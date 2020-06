Armanda degli Abbati on meie lauluõpetajate seas omamoodi legend. Rahvuselt itaallanna, lõpetas ta oma elu kusagil Siberis, surmakoht ja -aegki on teadmata. Nooruses oli ta kuulunud juhtivate Itaalia metsosopranite hulka, kes oli laulnud Milano La Scalas, New Yorgi Metropolitan Operas ning Londoni, Madridi, Rio de Janeiro, Buenos Airese, Odessa ja Peterburi ooperiteatrites. 1926 asus ta elama Eestisse ja koolitas siin terve põlvkonna noori ooperilauljaid.