RAHELI BEEBIBLOGI ⟩ Perekoolis valetati kõige kohta

Moran muidugi ise tunnistas, et tema ettevalmistus sünnituseks oli null. Kord vaatas ta ämmaemanda kabineti seinal pilti emakakaela avamise erinevatest etappidest ja küsis, et mis asi see on. Emakakael? Ja ta teeb nii? Nii suureks? Ei tee! Naljaninad!