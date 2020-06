Seitse olulist nõuannet värskelt abiellunutele, mis tagavad suhte püsimajäämise

Pärast seda, kui esialgne erutus on vaibunud, on aeg keskenduda sellele, mis on päriselt tähtis: teie ja teie tulevik. Teie esimesed koosveedetud aastad laovad vundamenti ühisele elule. Isegi, kui te olete pööraselt armunud, ei tähenda see, et te ei kogeks koos raskusi. Niisiis on praegu oluline aeg panna paika tervislikud mustrid, et koos vaid tugevamaks kasvada, soovitab Pinkvilla.