Üks oluline asi, mida duši alt tulles teha unustatakse

Paljudel on vannitoas peegel olemas, aga sellele visatakse pilk peale ainult kiiresti ja juba siis, kui riided on seljas. Psühholoog Sari Shepphirdi sõnul on kaks põhjust, miks inimesed oma alasti keha peegli ees ei vaata:

Inimesed on harjunud mõtlema viisidele, kuidas saaks enda keha paremaks muuta. «Mida rohkem vigadele mõtleme, seda enam need suurenevad ja tekib soov enda keha nägemist vältida,» ütleb Shepphird. Kehade võrdlemise põhjuseks on ka see, et inimkond püüdleb aina enam täiuslikkuse ja ühiskondlike nõudmiste poole. Paljud naised tunnevadki, et nad ei vasta füüsiliste parameetrite tõttu ootustele, sest pole pesumodelli kehaga.