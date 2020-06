SUVEKS KAUNIKS ⟩ 4 sammu, kuidas jalad sandaalihooajaks ette valmistada

Jalavannidel on mitmeid eeliseid – see pehmendab nahka, aga ka lõdvestab lihaseid ja parandab vereringet. Vette võib lisada erinevaid soolasid.

Ainuüksi koorimisest ja jalavannist on vähe, kui sa ei kasuta jalakreemi. Kuna jajatalla nahk on ülejäänud kehast kümme korda paksem, vajab see ka intensiivsemat niisutusrutiini. Ideaalis võiks jalgu kreemitada igakord, kui oled duši all käinud. Intensiivsemaks niisutuseks kreemita jalad õhtul ära ja tõmba sokid jalga. Hommikuks on nahk imepehme.