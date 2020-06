6 olulist asja, mida mehe suhe oma emaga sulle tema kohta paljastab

Ema on tavaliselt esimene inimene, kellega lähedane suhtlusühendus tekib, seetõttu on paljudel juhtudel just ema see inimene, kes kujundab kasvava lapse väärtused ning maailmapildi. Seega kui kohtud uue mehega, siis heida võimalusel kindlasti pilk tema suhtele emaga, sest see paljastab sulle nii mõndagi selle kohta, milline ta on inimese või ka romantilise kaaslasena.

1. Ta üleüldiselt väldib oma ema.

Kas ta veedab päris palju aega oma ema vältides, mitte seetõttu, et ta on hajameelne, vaid seepärast, et ta tekitab mehes ärevust või stressi? Kui mees ei oska oma emale vajadusel kohta kätte näidata, sest ta kardab teda ärritada, siis on tegemist inimesega, kes üritab teistele kõigest väest meeldida ning kes pole väga enesekindel.

Selline mees tundub teistele «toreda tüübina» ning üldiselt meeldib inimestele, ent tegelikult hõljub ta pealispinna all ega pühenda ennast ega oma aega ühelgi tähenduslikul viisil ei kogukonda ega ka sotsiaalsetesse tegevustesse. Kui sa oled ise partnerina sotsiaalselt aktiivne ning sõbralik, siis ei löö sinu suhe sellise mehega õide, ent kui sulle meeldib pigem madalat profiili hoida, siis on ta sulle ideaalne kaaslane.

Selline mees võib olla ka passiiv-agressiivne, ent kui ta on juba sulle pühendunud, siis ei jäta ta sind tõenäoliselt maha. Miks? Pühendumine tekitab tema jaoks ärevust, seega kui ta on otsustanud sinuga koos olla ning kaasneva ärevusega toime tulla, siis mõne aja möödudes ei lähe ta enam kuhugi. Lisaks on sellise inimese jaoks keeruline probleemidega otsesõnu tegeleda, seega võid eeldada, et sügavad vestlused ning tülid saavad üsna keerulised olema.

2. Tema ema dikteerib ta elu.

Kas sulle tundub, et mees ei suuda ka veel neljakümneselt teha ühtki liigutust enne, kui on saanud oma ema heakskiidu? JOOKSE. Jah, selline mees nunnutab ning rikub su oma heldusega lausa ära, sest tegemist on inimesega, kes usub, et naised on olulised ning väärtuslikud. Need on küll positiivsed jooned, ent siin kaasneb nendega üks suur aga. Nimelt on sellise mehe maailmas vaid üks emamesilane ning see ei saa olla sina, sest number üks naine tema jaoks on alati ta ema.

See tähendab, et iga suur otsus, mille ta vastu võtab, põhineb sellel, mida tema ema soovib, mitte sellel, mida teie paarina mõtlete või tahate. Väljast tundub selline mees armastav ning tundlik, ta on kõigi parim sõber ning kellelgi pole tema kohta midagi halba öelda. Ta on iseloomult lahke ning truu nagu kutsikas, ent tegelikult kujundab tema arvamust sinust ikkagi keegi kolmas - tema armas ema.

3. Ta vihkab oma ema avalikult.