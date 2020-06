Eestisiseselt on juuni tuntud kui jaanikuu, ent üleilmselt tähistatakse seda pride'i ehk LGBTQ+ kogukonnale fookust ning toetust suunava kuuna, mil toimuvad säravad paraadid ja tähistatakse kõike, mida selle kogukonna inimesed meile andnud on.

Tänapäeval saavad ning julgevad paljud inimesed oma seksuaalse identiteediga avalikkuse silme ette tulla ning seega võib jääda mulje, et heteronormatiivist erinevad inimesed on maailma ajaloos uudne nähtus, mis 20. sajandist eriti palju kaugemale tagasi ei ulatu.

Tegelikult on LGBTQ+ kogukonda kuuluvad inimesed alati olemas olnud, kuid nad pole ühel või teisel põhjusel saanud või julgenud püünele astuda. Õnneks on ajaloolased erinevate allikate ning killukeste põhjal suutnud panna pildi kokku nii mitmegi ajaloolise figuuri seksuaalsusest, et meil oleks võimalik näha neid inimesi just sellistena nagu nad hingelt olid.