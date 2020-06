Kirsside paljud kasulikud omadused ning 5 võimalust nende kasutamiseks

See punane kaunitar on loomulikult kirss. Kirsid sisaldavad suurt kogust serotoniini, mis vähendab stressi ja ärevust, seega võib see magus suvine kaaslane sulle seniarvatust veelgi kasulikum olla. «Kirssides on looduslikult ka palju melatoniini, kemikaali, mis aitab kontrollide inimese une ja ärkveloleku tsüklit ning võib pärssida ka tujukust,» toob toitumisteadlane Bonnie Taub-Dix välja.

Stressi alandav toime on vaid üks magusate kirsside headest omadustest. «Kirsse seostatakse ka organismis põletikuvastase toimega ning see omakorda võib aidata kaasa südame tervisele ning kiiremale paranemisele näiteks peale trenni tegemist,» selgitab naine.

Kirssides on ka palju kiudaineid, mis tulevad kasuks su soolestikus elavatele kasulikele bakteritele ning toetavad ka immuunsüsteemi tervist, lisab Taub-Dix. Kirsid alandavad kehas ka oksüdatiivse stressi taset ning võivad oma antioksüdantide sisalduse ning põletikuvastase toimega aidata leevendada ka näiteks artriidi sümptomeid.

Järgnevalt leiad viis kasulikku soovitust, kuidas kirsse süüa ning säilitada, et nende kasulikud omadused sind ka kirsihooajaväliselt saadaksid.

Küpseta rohkem

Ehk oled sa märganud, et küpsetamisel võib olla stressi alandav toime. Kui sellele lisada veel küpsetistes sisalduvad kirsid, siis on lõõgastav toime lausa kahekordne. Kirsse võib lisada kõiksugustele küpsetistele ja kookidele, olgu selleks siis banaanileib kirssidega või klassikaline kirsipirukas. Kuna tegemist on loomult magusate viljadega, siis magustad neid punaseid kaunitare kasutades oma küpsetisi loomulikult, ega pea eriti palju suhkrut lisama, toob Taub-Dix välja.

Kuivata kirsid hilsemaks nautimiseks

Ilmselt soovime me kõik, et kirsihooaeg kestaks kauem, ent ometi on võimalik kirsse nautida aastaringselt. Üks võimalus selleks on kirsse kuivatada. Lõika luuvili pooleks, eemalda kivi, ning küpseta neid 140 kraadi juures vähemalt kuus tundi. Palju õnne, nüüd on sul magus ja pisut kleepuv snäkk, mida süüa kas niisama või mida lisada salatitesse või küpsetada lemmikroogadesse.

Uuenda oma snäkilauda

Sa võid küll arvata, et kirsid ei sobi pidudel serveeritavale snäkivaagnale, ent tegelikult võib see luuvili su söögilauale vägagi hästi sobida. Taub-Dix soovitab värskeid kirsse serveerida koos ricotta juustu ning hakitud pähklitega, et pakkuda oma külalistele maitsvat ning kõhtu täitvat suupistet. Kui oled kirsse ka kuivatanud, siis võid seda serveerida ükskõik millisel aastaajal.

Isetehtud toormoos

Kui soovid värsket ja kodust katet röstsaiale või magusat lisandit jogurtile, siis pole selleks toormoosist paremat. Ise moosi valmistades saad täpselt kontrollida, kui palju suhkrut sa sellele lisad ning ühes sellega ka valmistatava toote maitset oma eelistustele vastavaks timmida.

Külmuta neid