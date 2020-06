TRENDISPIKKER ⟩ 6 juuksevärvi, mida sel suvel igal pool näed

Ilmselt ei muuda keegi juuksevärvi nii tihti, kui mõned kuulsused, ent nii tähtede kui tavainimeste hulgas on populaarsed ja ka täiesti tavalised hooajalised toonimuutused, näiteks heledamad toonid soojemate ilmadega. Lisaks spetsiifilistele värvisoovitustele pakub selle suve trendispikker ka juuste värvimise stiile või lihtsalt üldisi tonaalsusi, millega päikese käes pilku püüda.

Bustle rääkis kuulsate juuksurite ning värviekspertidega, et kuulda nende ennustusi selle suve kuumimate trendide osas. Seega kui vajad enne juuksurisse minekut inspiratsiooni, siis viska nende kommentaaridele pilk peale.

Brünett

Kuigi suvi võib tunduda hea aeg juuksed heledamaks värvida, siis stilistid usuvad, et 2020 suvel rokivad just brünetid kiharad. Krista Depeyrot, salongiomanik Washingtonis, ennustab, et inimesed soovivad juuksurikülastuste vahesid pikendada ning eelistavad selliseid stiile, mis ei võta ka salongis olles kaua aega. «Oodata on rikaste, tumedate brünettide tagasitulekut ning selliseid värve, mis nõuavad vähe omapoolset tegelemist,» rääkis ta.

Kuulsuste juuksestilist Millie Morales tõi välja, et just su loomulik juuksevärv aitab valida, millist tooni pruuni koduseks värvimiseks valida. Tema ise soovitab valida ühe või kahe tooni võrra oma tavapärasest heledama või tumedama värvi. «Kui soovid midagi dramaatilisemat, siis võid kaaluda blondeerimist,» soovitab naine. Pildil Kim Kardashian.

Juured

Juured on samuti üks vähe tähelepanu nõudvaid stiile, mis eesootaval suvel moes on. Los Angeleses tegutsev juuksestilist Anthony Holguin lisab, et alati hea idee on lihtsalt lasta oma loomulikel juurtel välja kasvada. Mis veelgi parem, see sobib absoluutselt kõigi juuksevärvidega, seega palu oma juuksuril lihtsalt end paar tooni heledamaks värvida, et väljakasv võimalikult loomulik oleks. Sama tasub teha ka kodus värvides. Depeyrot nõustub nende soovitustega ning lisab, et ka sellised salgud, mis väljakasvu naturaalsemaks muudavad, on ideaalne valik. Need lisavad ühtlasi juuksevärvile dimensiooni ning vähendab salongis veedetud aega. Pildil Margot Robbie.

Nägu raamiv värv