Täna läbis kolmanda lugemise muuhulgas perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu. Miks need muudatused vajalikud on?

Need muudatused on vajalikud, sest tänase, 2,5-aastase ehk 30-kuulise vanemahüvitise perioodi puhul on pered, kelle järgmine laps sünnib kahe ja poole kuni kolme aasta vahel, sellises olukorras, kus varasemas summas välja teenitud vanemahüvitist nad enam ei saa, ent uue vanemahüvitise väljateenimiseks pole neil veel olnud aega piisavalt töötada. Seega saadakse vanemahüvitist oluliselt vähem või isegi miinimummääras, mis võib Eesti keskmisest palgast suisa kolm korda väiksem olla. See seab ohtu pere toimetuleku ja kahjuks on paljud naised täna sellises olukorras.