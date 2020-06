Hobiga tegelemise psühholoogilised boonused

«Mina leian, et see on suurepärane ning ühtlasi ka väga hea mõte,» ütleb Põhja-Arizone ülikooli juures tegutsev psühholoog Ann Futterman Collier. Kui sa pole veel möödunud karantiiniajast mõnd hobi üles korjanud, siis tasub meeles pidada, et uutest tegevustest võib sulle olle rohkemgi kasu, kui vaid uus kampsun või värske kodus kasvatatud basiilik.

Mitte ainult vanaemadele

Vanemad generatsioonid tegelesid asjadega, mida meie tänapäeval hobideks kutsume, sest paljud isevalmistatud asjad nagu riided või mööbel olid sel viisil toimides tunduvalt odavamad kui tehases toodetud kaup, kui viimast üldsegi saada oli. Praegu pole see Collieri sõnul enam kaugeltki nii, sest suured käsitööprojektid võtavad väga kaua aega, et valmis saada. Tema sõnul investeerivad tänased inimesed sellistesse projektidesse aega ning raha just nende psühholoogiliste kasutegurite pärast.

Loominguline tegevus aitab oma elus ning maailmas rohkem «kohal olla». Kohalolu on psühholoogilistes uuringutes mainitud juba kümnendeid ning see tähendab seda, et inimene on käesolevas hetkes täielikult kohal ega anna oma eksistentsile mingisuguseid hinnanguid, selgitab Collier. Seda mõttemalli on aga seostatud nii madalama ärevuse, vähema ülemõtlemise ning oma emotsioonidega üleüldiselt paremini toime tulekuga. Toimingud, mis nõuavad ka füüsilist kohalolu ning mõningast kordust, seavad inimesed sellesse kasulikku mõtteruumi, sest aitavad neil keskenduda vaid sellele, mis parajasti nende nina ees toimub.

Peale selliste toimingute lõppu tunnevad hobidega tegelevad inimesed end tihti värskendatuna. Collier uuris seda muutust tekstiilikunstnike puhul. Mida sügavamalt need inimesed oma kätetööle keskendusid, seda enam tundsid nad energia taastumist, kui projekti lõpuks käest panid. «Ma arvan, et kui sa süvened millessegi niivõrd keskendunult, siis tunned pärast, justkui oleksid sa oma probleemide ja murede juurest mõneks ajaks eemale saanud,» selgitab Collier.

Mida enne alustamist teada

Kui kerge vaimne paus uudistetulvast ning muredest sulle meele järele on, toob Collier välja mõningad asjad, mida peaksid enne uude hobisse sukeldumist siiski kaaluma. Kui su hobi on sinu jaoks täiesti uus, näiteks pole sa kunagi kudumisvardaid kätte võtnud, siis läheb sul veidi aega enne, kui tegevuse tujutõstvad omadused sinu peal toimima hakkavad. Peatumine ning juhiste otsimine võib Collieri sõnul keskendumisvõimet tugevalt häirida. «Sul on vaja leida kuldne kesktee selle vahel, et tegevus poleks totaalselt igav, ent samas ka mitte nii kompleksne, et sa sellega toime ei tuleks.» Näiteks, kui sul juba on köögis toimetamise baasteadmised olemas, siis võid olla küpsetamisele keskendunud ka siis, kui pead samal ajal retsepti jälgima.

Collier toob välja ka selle, et sa ei pea tingimata tööst naudingut tundma, et selle positiivseid efekte tunda. Muidugi, see on boonus, sest inimese tuju võib tõusta ka lihtsalt seetõttu, et ootab oma hobiga tegelemist ja/või kogukonnatunnet, mis sellega kaasneb. Ent käsitööprojektid võivad olla ka suhteliselt stressirohked ning ajamahukamad, kui keegi oskas ette näha. Isegi kui inimene on projektiga tegelemise ajal häiritud, tõid sellised inimesed ikkagi välja, et psühholoogilised efektid on samad, ütles Collier. Ka frustratsioon juhib inimese tähelepanu oma elult kõrvale ning pakub ühendumisvõimalust inimestega, kes midagi sarnast teinud või läbi elanud on.

Tasub arvesse võtta ka seda, et igapäevase elu stress võib inimese loomingulisus tugevalt pärssida ning ka see on täiesti okei. Collier, ise aktiivne tekstiilikunstnik, soovitab suurte ettevõtmiste asemel seada endale väikeseid eesmärke ja projekte, mis tunduvad saavutatavad. «Sa ei pea koheselt millegi suurega hakkama saama,» selgitab naine. Isegi vähemambitsioonikad hobid pakuvad inimesele täpselt sama rahustavat mentaalset puhkepausi.