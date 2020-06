5 kasulikku rakendust, et oma selfie'sid paremaks tuunida

Telefonidesse on ehitatud mitu kaamerat ning HDR-režiim aitab tihti ka sellise klõpsu ära teha, et foto võib kasvõi kohe sotsiaalmeediasse üles riputada. Vaieldamatult pildistatakse sotsiaalmeedia jaoks kõige rohkem inimesi või iseennast ning neile, kes tahavad enda piltidega tavapärasest professionaalsemat muljet jätta, soovitab Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma rakendusi, mis aitavad lihtsa vaevaga tehtud portreefotosid retušeerida.

1. Visage

Tegemist on ühe täiuslikema selfie'de parandamise äpiga, mis aitab portreelt eemaldada vistrikke või muid ebatasasusi, vähendada punasilmsust, valgendada hambaid, vähendada naha läikimist ning teha veel mitmeid muudatusi, et lõpptulemus võimalikult kaunis välja näeks. Rakendust on lihtne kasutada ning selle üks omapärasid on ka erinevate fototaustade valimise võimalus.

«Kui esimest korda selline tööriist kätte saada, siis tekib igaühes kiusatus minna lõpuni ehk proovida ühe foto peal ära kõik võimalused. Seda tasub vältida, sest ületöödeldud foto ei ole enam kuigi kaunis,» selgitas Aasma. «Pigem tasub proovida fotole peale vaadata objektiivse pilguga ning mõelda, mis on need elemendid, mis päriselt vajavad muutmist. Naturaalne ilu on olemas igas inimeses, seda ei ole vaja peita.»

2. Pixelmator

Tegu ei ole tasuta äpiga, kuid kes rohkem pildistab ning portreede töötlust igapäevaselt vajab, sel tasub rakendus endale hankida. Pixelmator on tööriist, mis võimaldab lisaks jume muutmisele, plekkide eemaldamisele, hammaste valgendamisele ning näiteks silmade teravustamisele veel ka mõningast fototöötlust – näiteks filtrite lisamist ning pildilt ebavajalike objektide eemaldamist.

«Pixelmatori abil on võimalik fotosid hõlpsalt õigesse formaati lõigata ning endale sobivasse tonaalsusesse kujundada. Mitmete Samsungi telefonide värviruum ja värvide kuvamine on küll täpsed ning reaalsusele vastavad, kuid maitsekas päikeseloojangu rõhutamine või sügavrohelise metsa kontrastsuse suurendamine järelfototöötluses on lubatud ning annab portree taustale veelgi rohkem sügavust ja salapära, tuues esiplaanil oleva näo kenasti välja,» õpetas Aasma.

3. AirBrush

Airbrush on lihtsamat sorti rakendus, mis teeb kogu vajaliku töö kiirelt ja nurisemata ära. See võimaldab rakendada kõiki enamlevinumaid portreetöötluse võtteid, nagu akne eemaldamine, naha silendamine, hammaste valgendamine, kortsude retušeerimine, jume täiustamine ning palju muudki. Paljud kasutajad maailmas peavad seda üheks parimaks äpiks, mis lubab fotodele peale kanda isegi võltsmeiki, et kiirelt kena tulemus saavutada. Rakendus ise on tasuta, kuid mõningate võimaluste kasutamiseks tuleb need vidinad juurde osta.

4. Pixtr

Kes ei viitsi ise palju vaeva näha, aga tahaks ometigi enda pilti enne sotsiaalmeediasse üles panemist pisut ilusamaks muuta, võiks katsetada Pixtr-nimelist rakendust. Sellesse on sisse ehitatud ka «Auto-Fix» võimalus, mis tuvastab fotolt ise ebatasasused ning pakub ühe hetkega välja võimaliku lõpptulemuse. Kui see ei vasta päris täpselt sinu ideaalile, siis võib loomulikult ka ise käed külge panna.

5. ModiFace Photo Editor

Mõnikord ei piisa ainult nahatooni ühtlasemaks muutmisest, vaid on vaja ka nina peenemaks muuta, silmi suuremaks teha või mõnda muud moodi fotol olevaid objekte töödelda. Siin tuleb appi ModiFace PhotoEditor, mis lubab teha natuke rohkem –korrigeerida nina ja lõuajoont, vajadusel vahetada kas või silmavärvi ning silmad säravaks muuta.