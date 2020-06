PANEB MÕTLEMA ⟩ Põhjus, miks naised seksi ajal oigavad

Ajakirjas Archives of Sexual Behavior avaldatud uuringus küsitleti 71 seksuaalselt aktiivset 18-48-aastast naist. Küsitluse abil sooviti välja selgitada, kas ja mis põhjusel naised seksuaalvahekorra ajal valjult oigavad, kirjutab Cosmopolitan.

66% naistest tunnistasid, et nad teevad seda seetõttu, et partner saaks orgasmi. 87% naistest ütles, et nad oigavad, et partneri enesehinnangut upitada, samas kui osad tunnistasid, et vali häälitsemine ei olnud kuidagi seotud naudingu väljendamisega.

Küsitluses osalenud naised said suures jaos orgasmi juba eelmängu ajal, kuid osad tunnistasid, et vali oigamine mõjus pigem mehele päästikuna. Lisaks avaldasid naised, et oigasid seetõttu, et igav seks põnevamaks muuta, väsimust, valu ja ebamugavustunnet leevendada.