10 valearvamust tselluliidi kohta, mida paljud tõepähe võtavad

Tõde. Lisaks kehas sisalduvale rasvale mõjutab ka naha struktuur tselluliidi ilmnemist. Tselluliit on sidekoesse pakendatud rasv. Naha pinnale tekivad visuaalsed augud ja ihu näeb selle tulemusel ebaühtlane ja konarlik välja. Ka saledal inimesel võib olla nähtav tselluliit.

2. Kui ühest kohast tselluliidist lahti saad, siis samasse kohta see tagasi ei tule

Vale. Kahjuks võib tselluliit samasse kohta tagasi tekkida, mis kinnitab, et selle tüütu probleemi vastu võitlemine kestab igavesti.

Nii ja naa. Palju lihtsam oleks, kui tselluliiti üldse poleks – sellega võitlemine on väga raske. Tselluliidist lahtisaamine pole võimatu, aga see võtab palju aega ja nõuab kannatlikkust.

4. Tselluliidi piirkonnad on tundlikud, sest seal on põletik

5. Kõikidel naistel on tselluliit

Peaaegu tõsi. Mitte kõigil pole tselluliiti, aga enamus naised on sellega kimpus. Hinnanguliselt 90 protsenti naistest seisavad tselluliidiga mingil eluperioodil silmitsi.

Vale. Tegemist on visuaalse metafooriga ja nähtusel pole pistmist päris apelsinidega. Kui rasvarakkudesse koguneb liiga palju rasva, siis sidekoe seinad mitte ei veni vaid tõmbavad nahka sissepoole. Samal ajal suruvad rasvaklastrid seda väljapoole. See muudab naha pinna apelsinikoore sarnaseks.

Vale. Tselluliit on rasv ja võib ilmneda kõikjal kehas, kuhu rasv koguneb. Nii et see pole ainult tuharate ja reite needus, vaid ka kõhu, käte, rindade ja pahkluude piirkonnas esinev nähtus.