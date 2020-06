6 lohutustoitu, mis hoopis süvendavad halba enesetunnet

Kui emotsioonid löövad üle pea kokku, tundub nii hea mõte haarata üks suur küpsisepakk ja see korraga ära süüa. Lohutustoit kõlab ainult teoorias hästi, aga toob endaga kaasa veel kehvemaid tundeid.

Peamised põhjused, miks toit masendavaid tundeid ja depressiooni ainult süvendavad, on nendes sisalduv suhkru kogus ja rafineeritud süsivesikud. Liiga palju mittepanustavaid aineid põhjustavad sümptomeid nagu ärrituvus, väsimus, ärevus, keskendumisraskused ja halb tuju.

Miks lohutustoit tuju veelgi halvemaks muudab?

Levinud lohutustoidud nagu friikad, krõpsud, jäätis ja küpsised pakuvad meile elevust tekitavat ootusärevust. Tekib rõõm, et peagi saab midagi maitsvat süüa ja see pühib halva tuju nagu niuhti minema. Lohutustoidud pakuvad küll naudingut indutseerivat dopamiini, aga see tunne jääb põgusaks.

Emotsionaalne söömine on tsükliline protsess, kus madal tuju viib toitude söömiseni, mis suure tõenäosusega suurendavad veresuhkru taset. Kui veresuhkur langeb, tekib samaaegselt ka süütunne. Kuna sama efekti soovitakse aina uuesti ja uuesti kogeda, tuleb üha rohkem süüa. Mugavustoidud põhjustavad sageli ülesöömist.

Siin on levinud lohutustoidud ja -joogid, mis muudavad tuju kehvaks:

Alkohol

Väikeses koguses alkoholi on okei ja võib tuju isegi parandada, aga tihti minnakse kogusega liiale. Alkoholi ei tohiks kunagi lohutuse eesmärgil juua, sest pikas perspektiivis see pigem kahjustab kui loob kasu.

Limps

Limonaadid sisaldavad meeletus koguses suhkruid, mille tagajärjel muutud loiuks. Uuringud on näidanud, et magusad joogid ja depressioon on omavahel seoses. Eelista vett – see on parim alternatiiv.

Kofeiin

Kofeiinirikas tee ja kohv on väikeste annustena muidugi täiesti lubatud ja kasulik, aga liigne tarbimine põhjustab ärrituvust ja ärevust. Päevas ei tohiks juua rohkem kui neli tassi kohvi.

Küpsetised

Koogikesed ja saiakesed on taaskord täis üleliigseid koostisosi nagu liigne suhkur, mis mõjutab meeleseisundeid. Hea uudis on see, et küpsetiste söömine tõesti tõstab tuju. Kookide sisse saab alati panna vähem suhkrut ja kasutada tervislikumaid jahusid.

Friikartulid

Friikad võivad olla maitsvad ja pakuvad ajutiselt head tuju. Paraku on friikartulid täis rafineeritud süsivesikuid, küllastunud rasvu ja liigset soola. See on võimsaim retsept halvaks meeleoluks ja kurnatuseks.

Töödeldud toidud