Startup-tiimi juht: asendamatuid inimesi pole olemas ka puhkuste ajal

Puhkusest on kasu siis, kui ka päriselt ennast välja lülitatakse ja puhatakse. Seda nii puhkaja enda heaolu silmas pidades kui ka ettevõtte vaatest. Seetõttu tuleks organisatsioonis heita minevikku vananenud juhtimisviisid ja vaadata üle ettevõtte tööprotsessid – kuidas on need ettevõttes korraldatud ning kuidas need on toimivad siis, kui inimesed puhkavad või ei saa ootamatult näiteks haigestumise korral tööle tulla?

Ettevõte ei pea töötaja puhkuse ajal pausi-nuppu vajutama

On kindlasti ametikohti või ülesandeid, mis kannatavad oodata ka puhkuselt tulijat, kuid tihti see võimalik või ka ettevõttele äriliselt mõistlik ei ole. Seda näiteks uute toodete ja teenuste turule toomisel, kus aeg mängib olulist rolli. Töötades ise startup tiimijuhina, on agiilsus ja kiirus meie valdkonnas võtmesõnadeks.

Tihtipeale ei kasuta me uut teenust lansseerides arendusressurssi, et see meie süsteemidesse integreerida. See võib kaasa tuua näiteks selle, et keegi meie tiimi liikmetest peab tagatoas tegema kliendisüsteemis käsitsi liidestust. See omakorda tähendab, et tiim peab olema kaasatud ja oskama vajadusel kellegi töölõigu üle võtta, ükskõik millisel ajahetkel. Oleme planeerinud, et toote turule tulles oleks vähemalt kaks inimest protsessiga kursis ja nad saaks teineteist vajadusel abistada ja asendada.

Tööprotsessid inimestest sõltumatuks

Seega peaksid tööprotsessid olema inimestest sõltumatud ja sujuvad, et töö toimuks tõrgeteta. See tähendab nii puhkuse-eelsel perioodil analüüsimist ja ettevalmistamist kui ka igapäevast jooksvat ja läbimõeldud töökorraldust. On mõistlik, et jagatakse järjepidevalt teadmisi ja infot ning kogu vajalik teave ei oleks puhkusele mineva inimese peas. Siin aitavad kaasa regulaarne tiimisisene koostöötamine, mõtete vahetamine või näiteks mõne teise valdkonna töötaja kaasamine.

Hea on ka, kui tööd ja tegemised on dokumenteeritud. Jah, ametijuhendis on üldsõnaliselt kirjeldatud, millised on inimese ülesanded, kuid see pole piisav. Võiks olla dokument, kus on puhkusele mineja tööülesanded koos infoga, miks seda tehakse, kellele ja mis on tähtaeg. See ei ole vajalik vaid ettevõttele, seda on vaja ka inimesele endale, et puhkuse ajal saaks ta päriselt puhata. Lisaks tuleks läbi mõelda, kuidas on lahendatud ligipääsud programmidele ja muule vajalikule infole. Ei tohiks olla ainuisikulisi ligipääse programmidesse või failikaustadesse. Asendajal peaks olema võimalus samamoodi vajalikele andmetele ligi pääseda.

Tiimijuht peab soosima puhkamist