Victoria Beckham tunnistab: riietus varjas mu kehalist ebakindlust

Kui The Guardian’s Weekend intervjuu tarbeks Victoria Beckhamilt küsis, kas ta on kunagi oma isikliku stiili osas olnud ebakindel, vastas ta, et mitte eriti. «Kui ma olin Spice Girlsis, olid meil stilistid, kuid oma eraelus pole ma kunagi stilistiga töötanud,» rääkis naine. «Ma kandsin palju struktureeritud korsettidega kleite ja mul on mõned neist alles, kuid mu isiklik stiil on praegu palju lõõgastunum. Nüüd, kui ma tagasi vaatan, saan aru, et see oli ebakindluse märk, et pidin alati kandma väga tihedalt ümber istuvaid riideid.»