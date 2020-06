Meestel on tohutu sooritusärevus. Meedia ja porno on loonud ühiskonnas kuvandi, et kui sa oled õige mees, on sul kohe nipsust kõva, nii et jookse või läbi seina sellega. Ühiskondlik hüpnoos surub peale. Selle mõju on kohutav! Kui mees usub, et tal peab kõvaks minema, ja naine ka ootab, tekib pinge ning kukub ära. See on sooritusärevus, see on täiesti normaalne! Valdav enamus mehi on seda kogenud, ükskõik, kas nad tunnistavad seda või mitte.