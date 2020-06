Vahel tundub, et romantika on noorte rida ja heast seksist ei tasu küpses eas enam unistadagi. Vale puha! Helgi Menšikov on soe ja särav naine, kes naudib elu parimat seksi ja suhet just nüüd. Ta tunnistab häbenemata, et naisena avanes ta alles 60aastasena. Siis, kui kohtas enda jaoks tõelist meest. Armumiseks pole kunagi hilja!