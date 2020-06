Jaanipäeval võtab õige eesti mees kase ja valib välja kallima

Jaanipäeva on Eestis tähistatud nii kaua, kui keegi üldse mäletab ja ilmselt veelgi kauem. Tegemist on iidse suvepühaga, mis vanade eestlaste jaoks aasta lõikes kõige tähtsam oli, seetõttu on säilinud ka palju kombekirjeldusi ning muidu jutte selle kohta, mida tuleks just jaanipäeval või jaanilaupäeval teha.