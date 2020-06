Vanade eestlaste maagilised jaanipäevarituaalid, et tõmmata ligi armastust, õnne, tervist ja rikkust

Jaanipäeva juurde kuulub ridamisi maagilisi, tihti ka romantilisi ettevõtmisi. Enim tuntud traditsioon on kindlasti sõnajalaõie otsimine, mida tuli tingimata teha üksinda. Leida võib seda kaunist õit vaid kord aastas, nimelt jaaniööl, ning see annab noppijale rikkuse, õnne, lindude, loomade ja kõigi inimeste keelte mõistmise ning teadmised kõigi maailma asjade kohta. Otsijale saatis vanapagan teele takistuseks oma käsilasi, kellele ei tohtinud aga tähelepanu pöörata. Hirmu välja näitamata pidi ignoreerima kutsuvaid hääli enda ümber ja kõiksuguseid jubedaid olendeid, kes kallale võisid kippuda. On räägitud ka silmamoondustest, mille puhul õie otsija näiteks lageda põllu peal suurt kraavi või põhjatut auku näeb. Selliste moonduste vältimiseks soovitas vanarahvas teha endale oksaauguga kirstulaudadest prillid, mille abil võis kõigist vanatühja pettekujutlustest läbi näha. Leitud sõnajalaõis tuli metsast kohe ilma tagasi vaatamata välja viia. 20. sajandil on aga kombeks olnud kaunist õit jaanitulelt «otsima» minna kahekesi, koos mõne silmarõõmuga.