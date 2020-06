Trend #1: esmajärjekorras naised

Seda, et naiste rahulolu on tõusnud esikohale, oleme näinud sekspositiivsetes ringkondades juba mõnda aega, kuid just viimastel aastatel on turule jõudnud palju naiste loodud ja naistele mõeldud tooteid, mille eesmärk on tagada, et orgasmilõhe väheneks. Orgasmilõhe tähendab seda, et heteroseksuaalsetes vahekordades kogevad naised palju vähem orgasme kui mehed. Ühes uuringus selgus, et lõhe on suisa 52-protsendiline – vaid 39 protsenti naistest kogeb seksi ajal orgasmi, samas kui lõpuni jõuab 91 protsenti meestest.